20 августа в Бресте состоялся первый в стране региональный форум "Беларусь адзіная"

Мы как бы обобщаем тот опыт, то новое (что-то не очень хорошее, а очень много и позитивного), что открылось в нашей стране за последний год. Мы устояли благодаря консолидации, благодаря гражданской мобилизации, благодаря тому, что мы как-то по-новому ощутили вот эту причастность к общности, которую мы называем Республика Беларусь.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ