20 августа - Всемирный день бездомных животных

День бездомных животныхежегодно отмечается в третью субботу августа.Это не праздник, а повод людям задуматься, что можно сделать для решения большой проблемы.



В этот день во многих странах проходят благотворительные мероприятия. Волонтеры проводят концерты, конкурсы и аукционы, помогающие собрать средства, которые затем направляются на помощь бездомным животным. Также этот день - хороший шанс найти хозяина для беспризорного пса или кота, ведь каждый питомец заслуживает любящего человека.



Telegram-канал "ЖКХ Минск Официально" приглашает и жителей белорусской столицы помочь маленьким четвероногим друзьям обрести новый дом.