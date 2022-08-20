3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
20 августа - Всемирный день бездомных животных
День бездомных животныхежегодно отмечается в третью субботу августа.Это не праздник, а повод людям задуматься, что можно сделать для решения большой проблемы.
В этот день во многих странах проходят благотворительные мероприятия. Волонтеры проводят концерты, конкурсы и аукционы, помогающие собрать средства, которые затем направляются на помощь бездомным животным. Также этот день - хороший шанс найти хозяина для беспризорного пса или кота, ведь каждый питомец заслуживает любящего человека.
Telegram-канал "ЖКХ Минск Официально" приглашает и жителей белорусской столицы помочь маленьким четвероногим друзьям обрести новый дом.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов