20 человек задержаны за оскорбительные комментарии в адрес пилотов, погибших в Барановичах

Трагическая тема, которая для отдельных наших (их даже соотечественниками сложно назвать) стала поводом лишний раз хайпануть и выплеснуть агрессию.

Крушение военного самолета в Барановичах, когда погибли оба пилота. Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко, спасая жизни людей, отвели пикирующую машину от жилых массивов ценой собственной жизни. Кому-то это показалось хорошей возможностью увести в политическую плоскость. Зачем? Сказать сложно.

В последний год причины поступков некоторых вообще сложно понять. Для милиции было делом чести установить и найти каждого, кто оставил мерзкий комментарий в адрес погибших летчиков. Сегодня уже задержаны 20 человек. Кто эти люди, как они объясняют свои поступки - в следующем материале.

Трагедия в Барановичах послужила для отдельных триггером, чтобы выплеснуть желчь наружу, и еще раз показала, какой невероятно нечеловеческий контингент рвался к власти в нашей стране. В ситуации, когда кроме боли и сострадания нормальному человеку ничего в голову прийти не может, ряд маргиналов поразили своим цинизмом и неадекватностью. Похоже, такова особенность этого сообщества - хайповать на трагедиях и жизнях людей.

Даже российские либералы после таких сообщений закатили глаза и развели руками от ужаса и мерзости.

Офицеры ценою своей жизни спасли жизни других людей, проявив мужество и исключительный профессионализм.

Казалось бы, реакция общества должна быть однозначной - скорбь и сожаление. Однако нашлись негодяи, которые разразились мерзкими комментариями как в адрес пилотов, так и в адрес белорусской армии в целом. Как всегда, подленько и исподтишка под фальшивыми адресами со своих продавленных диванов они разразились грязными комментариями. Найти нелюдей стало делом чести для правоохранителей.

Дело чести для МВД

Делом чести - и это не просто слова генерала. Как только в Сети стали появляться оскорбления в адрес погибших летчиков, милиция начала оперативную работу. Буквально за сутки оперативники ГУБОП вычислили каждого комментатора. На сегодня это уже 20 человек. Если всмотреться в эти лица и в их невнятные объяснения, становится страшно. Эти люди живут среди нас. Вот один из них - Шубич Святослав. По этим кадрам можно понять, как живет молодой человек, какие ценности у него в приоритете.

Картина в квартирах комментаторов

Хлам в доме, пустые бутылки из-под алкоголя, БЧБ-символика -стандартная картина во многих квартирах "комментаторов". Многие из них постоянные участники протестного движения. Об этом говорят и обнаруженные у них флаги, и деструктивные телеграм-чаты, в которых они состоят. Именно в таких помойках эти люди и оставляли свои мерзкие сообщения.

Сожаления и извинения

После того как к диванным комментаторам наведались люди в форме, все как один стали уже не такими смелыми. Желчь из их лексикона пропала, но появились сожаления и извинения.

На данный момент по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа. Все были удивлены, что за гнусности придется ответить. В милиции говорят, что удивляться нечему. Ничто не проходит бесследно даже в интернете, за каждое оскорбление или гнусность придется ответить по закону.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 130 Уголовного кодекса ("Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни").

В милиции в очередной раз подчеркнули, что никому не позволено использовать интернет для травли, оскорблений и унижений. Каждый виртуальный негодяй должен быть готов ответить по закону.