20 февраля 20 лет со дня победы сборной Беларуси по хоккею над Швецией на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити
20 февраля исполняется ровно два десятилетия, как белорусские хоккеисты одержали громкую победу на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Благодаря шайбе Владимира Копатя команда, которой руководил Владимир Крикунов, победила грозных шведов со счетом 4:3 и пробилась в полуфинал. Та сборная Беларуси состояла из мастеров высочайшего уровня: от Руслана Салея и Владимира Цыплакова до Андрея Ковалева и Андрея Мезина. Победа дала импульс и на будущее - восходящие современные звезды белорусского хоккея (такие, как Шарангович и Колячонок) начали им заниматься именно под воздействием того самого успеха. Комментировал матч Владимир Новицкий, а одну из лучших своих игр провел вратарь Андрей Мезин, который получил прозвище Стена.
Материал об одной из лучших команд в истории белорусского спорта смотрите 20 февраля в рамках программы "Главный эфир" на "Беларусь 1".