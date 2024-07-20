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20 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 8 дней

20 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 8 дней

20 июля 1944 года войска 1-го Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского овладели мощным укрепрайоном вермахта, крупным железнодорожным и транспортным узлом - городом Кобрином.

Кровопролитные бои шли и за Малориту - этот населенный пункт также сегодня отмечает День освобождения.

До полногоосвобожденияБеларуси 8 дней.

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