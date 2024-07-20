20 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 8 дней

20 июля 1944 года войска 1-го Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского овладели мощным укрепрайоном вермахта, крупным железнодорожным и транспортным узлом - городом Кобрином.



Кровопролитные бои шли и за Малориту - этот населенный пункт также сегодня отмечает День освобождения.