20 июля Белтелерадиокомпания соберет всю страну за круглым столом на премьере семейно-музыкального шоу "Добрый вечер!" Не пропустите!

Белтелерадиокомпания собирает всю страну за круглым столом и сулит "Добрый вечер!".Семейно-музыкальное шоу - теперь каждую субботу. Откровенные истории наравне расскажут и самородки, и признанные артисты. Кого ждать в гости из России? И что споем в телегостиной? Подробности у Лидии Заблоцкой.

"Добрый вечер", Беларусь! Премьера талантливого застолья 20 июля

В павильоне Беларусьфильма доброго вечера желают уже с 10 утра. Говорят, уже разыгрываются участники. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Нужно ведь время на разогрев пальцев, чтобы шустрее бегали по инструменту.





От радости до печали. Эмоции что гостей, что зрителей будут качаться в течение всего вечера. И телезритель не сторонний их наблюдатель - будет создаваться иллюзия, как будто он не дистанционно в домашнем кресле, а прямо в студии за столом.

Сложная схема, 360 градусов, да, как я говорю, моя любимая схема, 17 камер. Чтобы показать всех участников, простые люди у нас в программе участвуют, чтобы было ясно и понятно, тепло и душевно. Константин Корниенко, оператор-постановщик программы "Добрый вечер!"

Самый большой кинопавильон Беларуси. Именно здесь искали обладателей Factor by Factor B60+. Теперь студию реформатировали. И благодаря талантливым сотрудникам Белтелерадиокомпании тут появилась уютная гостиная с круглым столом. А где еще нам собираться субботним вечером? Здесь 12 стульев. И буквально в каждом будут сокровища. Это талантливые люди из народа и артисты. Белорусские и российские именитые. Но, если честно, статус здесь не важен. Они все объединятся народными мотивами. И никаких ограничений по репертуару. Хиты Кадышевой и Хабиба равны. Что хочет гость, то пусть и поет. А вот кому доверено запевать из миллионов людей простых?

Самые разные способы нахождения этих героев. У нас есть и своя база данных, и на местах мы консультировались, искали. Наши команды ездят по стране и замечают каких-то интересных людей. Но еще раз хочу сказать, что нет никаких проблем с поиском героев. Большого труда это не составляет. Не самая большая проблема. Чего-чего, людей у нас в стране хватает. Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании

Съемки только стартовали, а уже было полсотни приглашенных самородков. Вот, например, водитель. В прошлом он педагог профтехучилища.

Меня самого нашли, я никого не искал. Я очень вообще скромный мужчина. Сижу тихонечко, как паучок, плету свои паутинки (салфетки - прим. ред.) и все, никого не трогаю. Это мой отдых. Вот таким образом я отдыхаю. Вообще, если бы все люди вязали, наверное, мир был бы лучше намного. И добрее. Андрей Осипов, участник программы "Добрый вечер!"

На нашем талантливом застолье не без знакомых лиц. Признанные артисты Беларуси и даже из России приезжие спустятся со сцены и присоединятся к столу.

Для меня Беларусь - это… Я же родился в СССР. У меня первый концерт, первое появление после армии в ансамбле "Синяя птица", это был Гомель, цирк. 20 лет мне было. Игорь Саруханов, заслуженный артист России

Хозяин в доме Денис Пацевич, финалист проекта "Фактор.by". Буднями работает в строительстве и растит троих детей. Так что и за жизнь поговорить может, и ноту задаст профессионально.

Моя миссия здесь - я как хозяин. Я принимаю гостей, спрашиваю, забочусь о них, чтобы им было хорошо. А если хозяин, знаете, такой сидит, надменный, ну и гости себя чувствуют как-то не так. Поэтому вот моя миссия всех, так сказать, пригласить, со всеми хорошо поговорить. Денис Пацевич, ведущий программы "Добрый вечер!"

За телестолом уютно всем - и талантам юным, и тем, кого уже однажды выбрала страна.

Самый лучший вечер, самый добрый вечер сегодня произошел. Всегда сравниваешь и понимаешь, что здесь вот по-домашнему, не хватало только драников еще за столом. И это был бы точно просто семейный ужин с песнями и рассказами. Иван Дятлов, победитель проекта "Фактор.by"

"Видно, как отдаются люди, видно, насколько у них искренние истории. Каждый вообще неповторим, приехали из разных уголков Беларуси, каждый работает по своей какой-то профессии и специальности, но вот объединяет всех, что они поют, душу свою вот так изливают. И захотелось в конце, конечно, дать жару, потому что за всю программу я напитался этими историями", - добавил Иван Дятлов.