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20 лет ГВПК: как создавался и развивался военно-промышленный комитет Беларуси
30 декабря 2003 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ № 599 "О создании Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь". С этого дня многие белорусские оружейники вошли в структуру с плановой и системной организацией труда, определенной исключительно в интересах национальной безопасности страны. У них появились задачи, функции, полномочия, а главное уверенность в завтрашнем дне.
Главой государства было принято абсолютно правильное решение, это позволило, безусловно, уже целенаправленно идти по определенному пути. Основная задача и основная цель была - это создание продукции для обеспечения национальной безопасности, для продвижения специальной продукции на внешние рынки. Безусловно, это намного продуктивнее, намного эффективнее для государства.
С созданием Государственного военно-промышленного комитета деятельность организаций, вошедших в его систему, была стабилизирована и стала носить скоординированный характер. Предприятия, задействованные в создании продукции военного назначения, находились под централизованным общесоюзным управлением. Силами нового комитета стала формироваться нормативная правовая база, которая постоянно совершенствовалась, исходя из целесообразности, в зависимости от изменений обстановки, государственного и международного законодательства.
Когда создался Госкомвоенпром, параллельно создавалась система государственного регулирования отношений в данной области, были изданы ряд указов Президента, постановления Совета Министров, т.е. постепенно, поэтапно все здесь нормализовалось.
Что касается старой военной техники, то с появлением ГВПК с ней стали разбираться. Что-то списали, что-то отремонтировали, но уже тогда основную ставку сделали на модернизацию вооружения. Также предприятия отрасли сформировали планы перспективного развития ремонта и модернизации эффективных советских образцов вооружения.
Модернизация - это не менее трудоемкий процесс, чем создание любого образца. Продукт, который хотелось бы видеть качественным, он будет таким только тогда, когда заказчик и исполнитель будут заинтересованы в нем полностью 100 %, но с обеих сторон. Т.е. это та команда, которая делает этот единый продукт и которая должна видеть результаты своего труда.
И со временем ставка на модернизацию стала приносить свои плоды. Вот лишь один из ярких примеров. Уже в марте 2005 года на 558-м авиационном ремонтном заводе успешно модернизируется самолет МиГ-29 и получает приставку БМ. После этой прокачки на нем было установлено 15 официально зарегистрированных мировых рекордов. К слову, белорусская модернизация самолетов типа МиГ 29 и Су 27 повышает боевой потенциал этих боевых крылатых машин более чем в три раза.
Но в планах было не только реанимация старого, но и создание совершенно новых образцов оружия. Одной из первых ласточек стала глубоко модернизированная РСЗО "Град". В начале нулевых с конвейера завода 2566 по ремонту радиоэлектронного вооружения сходит ее новый вариант "БелГрад". Легендарная установка на мазовском шасси. А уже к концу 2006 года в общем объеме промышленного производства разработка, создание и ремонт вооружения, военной и специальной техники в интересах отечественных силовых структур составит почти 70 %.
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