20 лет ГВПК: как создавался и развивался военно-промышленный комитет Беларуси

30 декабря 2003 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ № 599 "О создании Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь". С этого дня многие белорусские оружейники вошли в структуру с плановой и системной организацией труда, определенной исключительно в интересах национальной безопасности страны. У них появились задачи, функции, полномочия, а главное уверенность в завтрашнем дне.

Главой государства было принято абсолютно правильное решение, это позволило, безусловно, уже целенаправленно идти по определенному пути. Основная задача и основная цель была - это создание продукции для обеспечения национальной безопасности, для продвижения специальной продукции на внешние рынки. Безусловно, это намного продуктивнее, намного эффективнее для государства. Александр Дударев, начальник сектора управления государственной собственности ГВПК Беларуси

С созданием Государственного военно-промышленного комитета деятельность организаций, вошедших в его систему, была стабилизирована и стала носить скоординированный характер. Предприятия, задействованные в создании продукции военного назначения, находились под централизованным общесоюзным управлением. Силами нового комитета стала формироваться нормативная правовая база, которая постоянно совершенствовалась, исходя из целесообразности, в зависимости от изменений обстановки, государственного и международного законодательства.

Когда создался Госкомвоенпром, параллельно создавалась система государственного регулирования отношений в данной области, были изданы ряд указов Президента, постановления Совета Министров, т.е. постепенно, поэтапно все здесь нормализовалось. Николай Юрченко, начальник ГУ военно-технического сотрудничества, экспортного контроля и лицензирования ГВПК Беларуси

Что касается старой военной техники, то с появлением ГВПК с ней стали разбираться. Что-то списали, что-то отремонтировали, но уже тогда основную ставку сделали на модернизацию вооружения. Также предприятия отрасли сформировали планы перспективного развития ремонта и модернизации эффективных советских образцов вооружения.





Модернизация - это не менее трудоемкий процесс, чем создание любого образца. Продукт, который хотелось бы видеть качественным, он будет таким только тогда, когда заказчик и исполнитель будут заинтересованы в нем полностью 100 %, но с обеих сторон. Т.е. это та команда, которая делает этот единый продукт и которая должна видеть результаты своего труда. Олег Мищенко, первый заместитель председателя ГВПК Беларуси

И со временем ставка на модернизацию стала приносить свои плоды. Вот лишь один из ярких примеров. Уже в марте 2005 года на 558-м авиационном ремонтном заводе успешно модернизируется самолет МиГ-29 и получает приставку БМ. После этой прокачки на нем было установлено 15 официально зарегистрированных мировых рекордов. К слову, белорусская модернизация самолетов типа МиГ 29 и Су 27 повышает боевой потенциал этих боевых крылатых машин более чем в три раза.

Но в планах было не только реанимация старого, но и создание совершенно новых образцов оружия. Одной из первых ласточек стала глубоко модернизированная РСЗО "Град". В начале нулевых с конвейера завода 2566 по ремонту радиоэлектронного вооружения сходит ее новый вариант "БелГрад". Легендарная установка на мазовском шасси. А уже к концу 2006 года в общем объеме промышленного производства разработка, создание и ремонт вооружения, военной и специальной техники в интересах отечественных силовых структур составит почти 70 %.