20 лет назад Беларуси только предстояло отстроить собственную "антиотмывочную" систему, чтобы эффективно противостоять будущим глобальным угрозам. О тонкостях работы Департамента финансового мониторинга КГК рассказали корреспонденты АТН в фильме "Финансовая разведка: тайная жизнь денег".

Я как раз в то время возглавлял банковский главк, и в структуре банковского главка у нас было управление контроля за рынком ценных бумаг и страховой деятельностью. И в этом управлении было подразделение, которое занималось разработкой "финок" - борьбой с незаконными финансовыми операциями. Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси (2014-2020 гг.), директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси (2003-2004 гг.)

"Но оценщиков и эмиссаров, которые приезжали к нам по линии ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы сотмываниемденег - Прим. ред.),не устроили наши объяснения о том, что у нас создана и действует система. Они уехали с заключением, что сложившаяся в Беларуси система по борьбе с незаконными доходами, отмыванием денег и финансированием терроризма недостаточно эффективна. Нам было рекомендовано в течение ближайшего времени принять меры по исправлению этой ситуации", - вспоминает Леонид Анфимов.

В 2003 году в Беларуси был создан Департамент финансового мониторинга при Комитете государственного контроля. А с ним началась разработка "антиотмывочной" системы - комплекса мер, направленных против легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Начинать нужно было с чистого листа. С одной стороны, высокие требования и ожидания от работы финансовой разведки, с другой - отсутствие опыта. Первые годы оказались насыщенным для молодой структуры. Уже в конце 2004-го Беларуси предстояло пройти первую международную оценку соответствия мировым стандартам в борьбе с отмыванием денег.

Это сегодня "антиотмывочная" система нашей страны готова к подобным экзаменам, а тогда, в процессе становления, визит оценщиков был настоящим испытанием на прочность.



Результаты оценки могли оказать существенное влияние на условия функционирования всей финансовой системы. В частности, позитивная оценка могла способствовать повышению кредитных и иных рейтингов Беларуси, и наоборот: негативная снижала финансовую активность контрагентов.

Если страны не выполняют требования ФАТФ, они могут попасть в черный список. Черный список - это особые условия к гражданам страны, к предприятиям, организациям, действующим в этой стране, на перевод денежных средств. Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси