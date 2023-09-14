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20 лет назад Беларуси только предстояло отстроить собственную "антиотмывочную" систему

20 лет назад Беларуси только предстояло отстроить собственную "антиотмывочную" систему

20 лет назад Беларуси только предстояло отстроить собственную "антиотмывочную" систему, чтобы эффективно противостоять будущим глобальным угрозам. О тонкостях работы Департамента финансового мониторинга КГК рассказали корреспонденты АТН в фильме "Финансовая разведка: тайная жизнь денег".

Я как раз в то время возглавлял банковский главк, и в структуре банковского главка у нас было управление контроля за рынком ценных бумаг и страховой деятельностью. И в этом управлении было подразделение, которое занималось разработкой "финок" - борьбой с незаконными финансовыми операциями.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси (2014-2020 гг.), директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси (2003-2004 гг.)

"Но оценщиков и эмиссаров, которые приезжали к нам по линии ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы сотмываниемденег - Прим. ред.),не устроили наши объяснения о том, что у нас создана и действует система. Они уехали с заключением, что сложившаяся в Беларуси система по борьбе с незаконными доходами, отмыванием денег и финансированием терроризма недостаточно эффективна. Нам было рекомендовано в течение ближайшего времени принять меры по исправлению этой ситуации", - вспоминает Леонид Анфимов.

В 2003 году в Беларуси был создан Департамент финансового мониторинга при Комитете государственного контроля. А с ним началась разработка "антиотмывочной" системы - комплекса мер, направленных против легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Начинать нужно было с чистого листа. С одной стороны, высокие требования и ожидания от работы финансовой разведки, с другой - отсутствие опыта. Первые годы оказались насыщенным для молодой структуры. Уже в конце 2004-го Беларуси предстояло пройти первую международную оценку соответствия мировым стандартам в борьбе с отмыванием денег.

Это сегодня "антиотмывочная" система нашей страны готова к подобным экзаменам, а тогда, в процессе становления, визит оценщиков был настоящим испытанием на прочность.

Результаты оценки могли оказать существенное влияние на условия функционирования всей финансовой системы. В частности, позитивная оценка могла способствовать повышению кредитных и иных рейтингов Беларуси, и наоборот: негативная снижала финансовую активность контрагентов.

Если страны не выполняют требования ФАТФ, они могут попасть в черный список. Черный список - это особые условия к гражданам страны, к предприятиям, организациям, действующим в этой стране, на перевод денежных средств.
Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси

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