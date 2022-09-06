20-летний парень, который топором ломал мебель в ТЦ, задержан

Возбуждено уголовное дело в отношении парня, разгромившего топором мебель в кафе в центре Минска. Об этом БелТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 6 сентября 20-летний парень пришел в торговый центр с топором. Он снял обувь в одной из уборных центра, вошел в кафе на втором этаже и повредил находящееся там имущество топором. Из посетителей кафе никто не пострадал. Парень задержан.