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20-летний парень, который топором ломал мебель в ТЦ, задержан

20-летний парень, который топором ломал мебель в ТЦ, задержан

Возбуждено уголовное дело в отношении парня, разгромившего топором мебель в кафе в центре Минска. Об этом БелТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 6 сентября 20-летний парень пришел в торговый центр с топором. Он снял обувь в одной из уборных центра, вошел в кафе на втором этаже и повредил находящееся там имущество топором. Из посетителей кафе никто не пострадал. Парень задержан.

Следователи с привлечением специалистов ГКСЭ осматривают места происшествия и устанавливают точную сумму ущерба, который причинен организации. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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