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20-летняя жительница Витебска будет привлечена к ответственности

К ответственности будет привлечена и 20-летняя жительница Витебска. 4 октября во время потасовки с правоохранителями она повредила ногой дверь микроавтобуса милиционеров.

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