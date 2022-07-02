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20 % от всех затрат - столько белорусы платят за тепло
Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак в проекте "Вопрос номер один" рассказал, сколько за ЖКХ платит государство, а что остается в жировках.
Например, государство много тратит на оплату за тепло, которое дотируется из бюджета. А вот население этот тариф оплачивает всего около 20 % от всех затрат.
Также дотации есть и на другие тарифы, например, на электроэнергию. Их размер зависит от перекрестного субсидирования - когда большая доля расходов ложится на промышленные предприятия через тариф для промышленности.
Стоит также отметить: со второго полугодия повышения цен на отдельные тарифы не будет. Всплеск повышения цен отразился на реальных доходах населения, и это стало мотивом, чтобы отменить ранее принятые правительством решения.
Интервью с заместителем премьер-министра Беларуси Анатолием Сиваком в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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