20 пожаров ликвидированы в Беларуси за большие выходные

За большие выходные, с 6 по 9 мая, гослесохрана Беларуси ликвидировала 20 пожаров, пишет sb.by.



"Чаще всего леса горели в Минской области - здесь было зафиксировано сразу 8 лесных пожаров. Еще 4 возгорания произошли в Гродненской области, по 3 - в Гомельской и Витебской, 2 пожара - в Брестской области. Единственным регионом, где за прошедшие выходные не было лесных пожаров, оказалась Могилевская область",- рассказала пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Мацкевич.



Она отметила,что большинство возгораний были ликвидированы работниками лесхозов на ранней стадии. Общая площадь очагов составила 10,5 гектара. Так, например, площадь пожара в Телеханском лесхозе Брестского ГПЛХО составила 0,5 гектара, в Дрогичинском лесхозе этого же ГПЛХО - 0,04 гектара.



"Напомним, из-за непростой пожароопасной обстановки в лесном фонде практически во всех районах страны введены ограничения на посещение лесов. Исключение составляет лишь Браславский район",- акцентировала пресс-секретарь.



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