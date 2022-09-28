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20 претендентов на полет на корабле "Союз МС" пройдут испытания в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина
20 человек прошли отбор в Беларусидля полета на российском корабле "Союз МС".Уже в октябре им предстоит пройти испытанияв российском Центре подготовки космонавтов имени Гагарина! Об этом сегодня на экспертно-медийном форуме в Москве сообщил журналистампредседатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. После отбора основной кандидат на полет и его дублер приступят к тренировкам и подготовке к полету!Причем космонавтом может быть и девушка. Полетстанет знаковым и позволит поднять престиж Беларуси как космической державы.
Отбор белорусского космонавта на "Союз МС"
Мы должны в ближайшие время представить группу в наших претендентов для медицинского обследования. Были разные группы, в основе они не все подходили по здоровью. Оказалось, что не так просто подобрать. А если мы здесь запустим в центрифугу (у нас нет такой центрифуги), еще мало кто останется и после этого обследования, поскольку это сложнейшая агрессивная среда. Мы не можем рисковать здоровьем и жизнями людей. Но это только наше обследование медицинское белорусское. Оно еще предварительное. А кто из них останется после российского изучения-обследования, сложно говорить.
Мне самому интересно, кто будет отобран на республике и как будет проходить дальше подготовка. То, что отбор будет качественно проведен в Беларуси, я нисколько не сомневаюсь. Но конкурс будет очень высокий, поэтому пройдут сильнейшие и лучшие. Я надеюсь, что эта традиция продолжится и белорусы и россияне будут летать вместе.
Полет нашего космонавта запланирован на осень следующего года. Возможность отправки белорусского космонавта на Международную космическую станцию обсуждали президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в апреле.
Экспертно-медийный форум в Москве
Космосу, науке и образованию посвящен экспертно-медийный форум, который сегодня проходит в Москве. Белорусские и российские ученые анонсировали подготовку и запуск к 2028 году самого лучшего в мире спутника зондирования Земли и к 2024-2025 году белорусского спутника!
Союзным государством реализовано 69 союзных программ, восемь из которых в космической сфере. Обсуждали и подготовку научных кадров, начиная со школы. С учетом давления, которое оказывается на наши страны, важна промышленная кооперация. Минск и Москва усилят работу по импортозамещению и не пожалеют союзных средств на борьбу с терроризмом.
Мы сегодня обязаны уделять внимание, при том, что время становится жестче по отношению к Беларуси и России. И давление не только санкционное, но и военно-политическое на наши страны со стороны коллективного Запада - реальный факт. Мы более обязаны уделять внимание вопросам обороны безопасности, укрепления наших границ. Вы знаете, что у нас единая концепция защиты внешних границ Союзного государства. Пограничные службы двух наших стран показывают пример взаимодействия. Также понимаем, что мы сегодня обязаны посмотреть на тематику борьбы с терроризмом, объединяя наши усилия более внимательно и более предметно, не жалея в том числе и тех ресурсов, которые мы можем выделить из бюджета Союзного государства.
Сроки согласования программ Союзного государства будут существенно сокращены и теперь смогут достигать до одного года. Это поможет избежать лишней бюрократии.
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