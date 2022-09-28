20 претендентов на полет на корабле "Союз МС" пройдут испытания в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина

Мы сегодня обязаны уделять внимание, при том, что время становится жестче по отношению к Беларуси и России. И давление не только санкционное, но и военно-политическое на наши страны со стороны коллективного Запада - реальный факт. Мы более обязаны уделять внимание вопросам обороны безопасности, укрепления наших границ. Вы знаете, что у нас единая концепция защиты внешних границ Союзного государства. Пограничные службы двух наших стран показывают пример взаимодействия. Также понимаем, что мы сегодня обязаны посмотреть на тематику борьбы с терроризмом, объединяя наши усилия более внимательно и более предметно, не жалея в том числе и тех ресурсов, которые мы можем выделить из бюджета Союзного государства.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства