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20 ребят из Украины отдыхают в детском оздоровительном лагере в Гомельском районе
Полноценный и безопасный отдых перед началом учебного года. Детский лагерь в Гомельском районе принял ребят из Украины. Совсем недавно их семьи переехали в нашу страну ради мирной и спокойной жизни. В Беларуси украинские мигранты получают комплексную поддержку от государства и общественных объединений. Организовать отдых помог Красный Крест. Также при необходимости ребята могут обратиться за психологической помощью. Всего в лагерь прибыли 20 мальчиков и девочек из Украины.
Мы жили в частном секторе, и на нашей улице взорвался дом. Как-то стало страшно очень, и решили все-таки, что надо ехать. Проблемы там появились из-за продуктов, из-за денег, поэтому поехали. Хорошие ребята, лагерь интересный очень. Думаем, хорошо будет здесь.
Ребята знакомятся, общаются, для них, конечно, это все новое. Как я понимаю, в таких лагерях как у нас, они еще не были, думаю, что все у нас получится.Впереди насыщенная развлекательная программа и море положительных эмоций. В День Красного Креста общественная организация устроит в лагере большой праздник с играми, ростовыми куклами и клоунами.
Фото: pixabay.com
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