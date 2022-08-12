20 ребят из Украины отдыхают в детском оздоровительном лагере в Гомельском районе

Ребята знакомятся, общаются, для них, конечно, это все новое. Как я понимаю, в таких лагерях как у нас, они еще не были, думаю, что все у нас получится. Впереди насыщенная развлекательная программа и море положительных эмоций. В День Красного Креста общественная организация устроит в лагере большой праздник с играми, ростовыми куклами и клоунами.

Мария Зайцева, начальник детского оздоровительного лагеря