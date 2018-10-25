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20 тысяч денежных призов нашли своих обладателей в 91 туре игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"
Столичная квартира, пять новеньких внедорожников и более 20 тысяч денежных призов нашли своих обладателей в 91 туре игры "Удача в придачу!" от "Евроопт". При этом сразу три автомобиля выиграли покупатели онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Розыгрыш состоялся во вторник, а уже сегодня в столичном "Е-сити" победителям вручили ключи и документы от суперпризов. Как это было, расскажет Евгений Каллаур.
Главный приз - квартиру в столице - выиграла борисовчанка Анастасия Павловец. Новость о том, что она в один миг может променять борисовскую прописку на столичную, настигла девушку на работе. Примечательно, что переезд в Минск Анастасия буквально на днях обсуждала со своим молодым человеком. И вдруг такой сюрприз!
Своих обладателей нашли и пять новеньких внедорожников "Джили-Атлас". Один из стильных авто сегодня отправится в Барановичи к молодой маме Марине Черник. В игру “Удача в придачу!” она играет уже больше двух лет. А счастливая покупка пришлась как раз ко дню рождения мужа.
Домой на "джили" сегодня уедет пенсионер из деревни Стежерное Брагинского района Василий Панченко. Удачу на дом привезли курьеры «Е-доставки» программисту из Минска Евгению Сикиржицкому. А четырехколесного друга с помощью "ГиперМолла" выиграла Дарья Пыжик - многодетная мама из Минска. Товаром удачи стало детское питание. Для Дарьи новый автомобиль - настоящее спасение. Так как она с малышами постоянно в разъездах: старшую дочку нужно отвезти на кружки, младшего ребенка – в поликлинику. Теперь это можно делать на комфортабельном, а главное - собственном авто.
Удача улыбнулась и минчанину Вадиму Рогову. Победитель утверждает, что всегда верил в победу и знал, что чудо с ним вскоре случится. А вот мама Вадима Николаевича с самого начала игры "Удача в придачу!" была уверена, что это обман. Сомнения развеялись в один миг, а счастливой покупкой на пути к новому внедорожнику стало обычное молоко.
Уже в 92 туре игры "Удача в придачу!" фортуна, возможно, улыбнется именно вам! 30 октября "Евроопт" определит обладателей пяти новеньких внедорожников и столичной квартиры.
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