ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

20-тысячная колонна гомельчан прошла по главной магистрали к Вечному огню

В Гомеле 15-часовую программу праздника сегодня открыло торжественное шествие. 20-тысячная колонна гомельчан прошла по главной магистрали к Вечному огню. Здесь жители города возложили цветы к братской могиле советских воинов и подпольщиков.

На Гомельский вокзал тем временем прибыл "Поезд Победы".

Изображение

Аплодисментами на перроне его встречали, как и в те далекие сороковые. В театральной постановке участвовали реконструкторы из Беларуси и России.

Ожила в Гомеле и еще одна страница истории: на площади Победы открыли памятный знак братьям Лизюковым, погибшим на фронте. Двое из них стали Героями Советского Союза. Композицию гомельчане уже назвали символической данью уважения всем героям, которых не дождались с фронта родные и близкие.

Эпицентр гуляний развернулся на главной площади Гомеля. Здесь - парад военной техники, которая принимала участие в Великой Отечественной войне. Рядом можно было познакомиться и с современными образцами стрелкового вооружения. А напротив - на крупнейшей концертной площадке - выступили лучшие творческие коллективы региона.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все