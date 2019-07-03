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20-тысячная колонна гомельчан прошла по главной магистрали к Вечному огню
В Гомеле 15-часовую программу праздника сегодня открыло торжественное шествие. 20-тысячная колонна гомельчан прошла по главной магистрали к Вечному огню. Здесь жители города возложили цветы к братской могиле советских воинов и подпольщиков.
На Гомельский вокзал тем временем прибыл "Поезд Победы".
Аплодисментами на перроне его встречали, как и в те далекие сороковые. В театральной постановке участвовали реконструкторы из Беларуси и России.
Ожила в Гомеле и еще одна страница истории: на площади Победы открыли памятный знак братьям Лизюковым, погибшим на фронте. Двое из них стали Героями Советского Союза. Композицию гомельчане уже назвали символической данью уважения всем героям, которых не дождались с фронта родные и близкие.
Эпицентр гуляний развернулся на главной площади Гомеля. Здесь - парад военной техники, которая принимала участие в Великой Отечественной войне. Рядом можно было познакомиться и с современными образцами стрелкового вооружения. А напротив - на крупнейшей концертной площадке - выступили лучшие творческие коллективы региона.
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