20-тысячная колонна гомельчан прошла по главной магистрали к Вечному огню

Аплодисментами на перроне его встречали, как и в те далекие сороковые. В театральной постановке участвовали реконструкторы из Беларуси и России.



Ожила в Гомеле и еще одна страница истории: на площади Победы открыли памятный знак братьям Лизюковым, погибшим на фронте. Двое из них стали Героями Советского Союза. Композицию гомельчане уже назвали символической данью уважения всем героям, которых не дождались с фронта родные и близкие.



Эпицентр гуляний развернулся на главной площади Гомеля. Здесь - парад военной техники, которая принимала участие в Великой Отечественной войне. Рядом можно было познакомиться и с современными образцами стрелкового вооружения. А напротив - на крупнейшей концертной площадке - выступили лучшие творческие коллективы региона.