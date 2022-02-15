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20-тысячный генетический паспорт получила семья из Ошмян

20-тысячный генетический паспорт сегодня вручили в Минске. Его получила семья из Ошмян.В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси такие тестирования проводят с 2011 года. С их помощью можно определить предрасположенность к генетическим заболеваниям, подтвердить диагноз и правильно подобрать лечение. В семье Карпинских уже есть два таких паспорта, сегодня получили третий.

Супруга на стадии планирования беременности делала, а Машенька уже когда подросла, чтобы мы понимали, в какой спорт ее отдавать, какие у нее предрасположенности. Следом и я за ними сделал себе генетический паспорт.
Алексей Карпинский, обладатель 20-тысячного генетического паспорта
Зная предрасположенность, можно изменить свой образ жизни с тем, чтобы эти гены не проявились и заболевание не развилось.
Ирма Моссэ, главный научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси

Ежегодно по направлению в институте выполняются свыше 20 тысяч анализов.

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