20-тысячный генетический паспорт получила семья из Ошмян

Супруга на стадии планирования беременности делала, а Машенька уже когда подросла, чтобы мы понимали, в какой спорт ее отдавать, какие у нее предрасположенности. Следом и я за ними сделал себе генетический паспорт.

Алексей Карпинский, обладатель 20-тысячного генетического паспорта