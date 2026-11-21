Влиятельный инструмент коммуникации, который мгновенно объединяет миллионы людей и формирует общественную повестку. 21 ноября - Международный день телевидения.

ТВ остается одним из самых востребованных средств массовой информации Беларуси, сегодня уровень доверия к такому виду СМИ в стране - 64 %.

Согласно актуальным данным за январь-октябрь 2026 года, телевидение охватило 99 % городского населения, а вот среди молодых людей от 18 до 34 лет этот показатель - 97,7 %. Сегодня зрителя интересуют творческие шоу, реалити, а также качественный анализ политических событий.

"Очень большой популярностью пользуются все передачи с участием главы государства - традиционно у этих телепередач большие доли и рейтинги. По итогам годов самая рейтинговая телепередача - это всегда новогоднее обращение Президента. Конечно, ее смотрят практически все жители нашей страны. Наши отечественные авторские программы и проекты тоже очень популярны и очень востребованы у телезрителя", - отметила заместитель гендиректора ЗАО "Медиаизмеритель" Виктория Гуринович.

Виктория Сенкевич, заместитель главного директора Главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Первый информационный" телеканал и все телеканалы Белтелерадиокомпании активно присутствуют в самых разных мессенджерах, социальных сетях и наращивают там аудиторию. Более того, мы и форматы адаптируем под социальные сети, в том числе открывающиеся новые проекты и уже зарекомендовавшие себя. Наши циклы документалистики, мой американский цикл "Убить идеалы", цикл, который запускает Екатерина Тихомирова, "Игра без правил" также адаптируются для социальных сетей и имеют высокие просмотры. Наш проект "В понедельник дойдет до Лукашенко" - самый рейтинговый по просмотрам в социальных сетях. Он так и задумывался для того, чтобы он набирал миллионы в социальных сетях и в том числе для того, чтобы развенчать фейки, которые там курсируют периодически. Наша авторская документалистика и лица, которые вызывают доверие: "Вечерний Мамыкин", "Блиц с Павлом Лазовиком", "Волков и Сыч" (вечерний политический подкаст) - эти и многие другие проекты ориентированы на современные тренды и на нашего зрителя".

С начала 2027 года в Беларуси заработает обновленная телевизионная панель, которая позволит более точно проводить исследования телевизионных предпочтений белорусов: будут задействованы 700 домохозяйств, 150 из которых - сельские.