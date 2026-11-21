В Минске открылся традиционный осенний духовный фестиваль социальной рекламы "Ладошка".

Главное событие форума - подведение итогов международного конкурса под девизом "Да! Будет жизнь!". Это творческое соревнование, в котором через создание видеороликов, анимационных фильмов, фотографий или рисунка участники раскрывают тему фестиваля: материнство и детство, любовь, счастливая семья.

Светлана Панкратова, руководитель Международного фестиваля социальной рекламы в защиту жизни и семьи "Ладошка":

"Самые главные итоги фестиваля: конкурсантов в этом году стало больше. В прошлом году было 108 работ, в этом - 120. Причем работы досылали уже после того, как прием закончился".

Торжественное подведение итогов фестиваля "Ладошка" и награждение победителей пройдет 21 ноября - традиционно на православный праздник Святого Архистратига Михаила.