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21 декабря состоится республиканский профсоюзный правовой прием граждан

21 декабря состоится республиканский профсоюзный правовой прием граждан

Республиканский профсоюзный правовой прием граждан пройдет 21 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Федерацию профсоюзов Беларуси.

Местом проведения правового приема станут организации, находящиеся на территории районов, городов республики, районные, городские объединения профсоюзов.

Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов, а также при необходимости по желанию гражданина для решения вопроса могут быть привлечены прокуроры.

Время и место профсоюзного приема в каждом районе или городе можно узнать в региональных структурах объединения профсоюзов. В районных, городских объединениях профсоюзов будет предварительная запись.

Фото: БЕЛТА

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