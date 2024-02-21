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21 февраля - День родного языка. Расскажем о том, как в Беларуси полноценно живет билингвизм
День родного языка сегодня отмечают во всем мире. Для сохранения культурного и лингвистического разнообразия праздник учрежден ЮНЕСКО в 1999 году.
В нашей стране 2 государственных языка. Медиахолдинг Белтелерадиокомпании ежедневно вещает и на белорусском, поддерживая этнические языковые традиции. Сегодня же на "Беларусь 3" и на волнах Белорусского радио тематический эфир и специальные выпуски программ.
Подробности у Ольги Медведь.
Наш билингвизм обогащает и белорусский, и русский язык
В начале прошлого века мы в общем-то и были мультилингвами среди государственных языков, кроме белорусского и русского, были польский и идиш. Так диктовало время. Как и то, что сегодня в бытовой жизни мы чаще обращаемся к русской речи. Так сложилось исторически, повлияли последние несколько столетий, не говоря, что он был языком общения и мирного взаимопонимания в многонациональном СССР.
Но пока некоторые беглые необразованные националисты считают это уничтожением "нашего материнского", подталкивая белорусский к конфликту, оставшийся мир практикует многоязычие, и таким образом обогащает каждый. В Швейцарии - немецкий, французский, итальянский и ретро романский; Кипр разговаривает на греческом и турецком, Индия английский оставляет для науки, а хинды - для культуры. ЮАР имеет 11 официальных языков. И таких примеров более 60 % от всех наречий мира.
Международный день родного языка
Белорусский язык делится на древний и современный, эта условная граница между 19-м и 20-м столетием, так называемое время упадка. Именно литературный начал формироваться где-то 100 лет тому назад, вот и считается самым молодым среди восточнославянских языков.
И поддержка всегда важна, ведь во всем мире количество живых языков сокращается со средней скоростью один в две недели.
54,1 % наших граждан считает белорусский родным языком
Небольшой тест: знаете ли вы, как на мове будет "домашний питомец", кто такой "хрушч" (подсказка, жук который летает в мае). По данным Белстата, более 54 % граждан считают белорусский родным языком. Второе место, конечно, за русским. Если же смотреть по областям, самый высокий показатель в Бресте - 77 %, а менее всего - в Витебске.
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