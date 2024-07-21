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21 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 7 дней
Проект Агентства теленовостей "Освобождение. День за днем" расскажет 21 июля о боях частей 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Рокоссовского и партизанских соединений на брестском направлении. 80 лет назад - 21 июля 1944 года - был освобожден районный центр Дивин. Сегодня это агрогородок Кобринского района Брестской области (видео).
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