Прощание с народным артистом Беларуси Андреем Мдивани состоится 21 июля

Знаменитый композитор, профессор, автор мюзиклов, девяти симфоний, хоровых циклов скончался, не пережив последствий инсульта. Андрей Мдивани одним их первых в нашей стране обратился к теме славянского наследия и еще в 60-х стал применять современные техники в работе над календарно-обрядовым песенным фольклором. Он написал музыку к известным балетам - "Данко", "Страсти (Рогнеда)", а также проявил себя в опере - создал музыку к "Маленькому принцу". Композитор отмечен государством - лауреат госпремий, а также специальной премии Президента Беларуси в номинации "Музыкальное искусство". Церемония прощания начнется в полдень в ритуальном зале по улице Кульман, 33 А. Затем тело народного артиста предадут земле на Восточном кладбище Минска.