ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

21 июля стал самым жарким днем в истории метеонаблюдений

21 июля 2024 года стал самым жарким днем в истории метеонаблюдений, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на синоптиков.

В воскресенье была зарегистрирована средняя по планете температура в 17,09 градуса. Прошлогодний рекорд превзойден на 0,01.

По словам экспертов, сейчас Земля переживает самый теплый период как минимум за последние сто тысяч лет. Это связано с загрязнением планеты ископаемым топливом.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все