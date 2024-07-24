21 июля стал самым жарким днем в истории метеонаблюдений

21 июля 2024 года стал самым жарким днем в истории метеонаблюдений, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на синоптиков.

В воскресенье была зарегистрирована средняя по планете температура в 17,09 градуса. Прошлогодний рекорд превзойден на 0,01.