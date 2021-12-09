21-летнего педофила задержали в Мозыре

Предлагал покормить котов и собак. В Мозыре задержан педофил. Известно, что это 21-летний местный житель, на его счету судимость за угрозу убийством и административная ответственность за беспорядки в августе прошлого года. Мониторинг социальных сетей помог милиции найти насильника. Известно, что молодой человек еще в середине ноября прислал двум подружкам 11 и 12 лет фото порнографического содержания. А затем после оперативники выяснили, чем парень заинтересовывал детей и входил в доверие.