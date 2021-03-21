21 марта - всебелорусская молитва в память о жертвах Хатыни

Сегодня в память о всех жертвах Хатынина месте сожженной деревни пройдет всебелорусская молитва. В мероприятии примет участие и глава государства. Накануне 78-й годовщины вспомнят каждую семью, погибшую от рук гитлеровских карателей. Тогда, 22 марта 1943, остаться в живых не было ни малейшего шанса: людей сжигали заживо, а тех, кто убегал, расстреливали.