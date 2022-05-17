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21 мая на прямую линию выйдут заместитель председателя Мингорисполкома и управляющий делами облисполкома

Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

Так, в столице21 мая с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

На вопросы жителей центрального региона - управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.

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