Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

В столице завтра, 21 мая, с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович (номер телефона для обращений на экране).

На вопросы жителей центрального региона - управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.