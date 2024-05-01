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21 организация на Доске почета Гродненской области

Сегодня откроются Доски почета Могилевского и Гомельского регионов, уже обновилась Доска почета Брестской области. Также в канун Праздника труда на Гродненскую областную доску почета занесены более 20 предприятий и организаций - победителей соревнования по итогам работы за 2023 год. Удостоены этой чести и 20 жителей области. Они стали лауреатами премии "Человек года Гродненщины". Свидетельства о присвоении звания вручены на торжественной церемонии в областной филармонии. Среди победителей - представители самых разных сфер - от сельского хозяйства до спорта.

Это очень большая ответственность - подтверждать те результаты, которые у нас есть. Поэтому постоянно нужно двигаться вперед и в технологии в том числе, внедрять новые. Новые подходы, чем мы и занимаемся сегодня. Не стоять на месте, а бежать.
Валерий Хелский, председатель Гродненского райисполкома

Отмечены на областной Доске почета также город Гродно и четыре района области - Островецкий, Слонимский, Ошмянский и Гродненский.

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