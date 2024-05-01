21 организация на Доске почета Гродненской области

Это очень большая ответственность - подтверждать те результаты, которые у нас есть. Поэтому постоянно нужно двигаться вперед и в технологии в том числе, внедрять новые. Новые подходы, чем мы и занимаемся сегодня. Не стоять на месте, а бежать.

Валерий Хелский, председатель Гродненского райисполкома

