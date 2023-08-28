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21 сентября в учреждениях образования будет отработана экстренная эвакуация из здания
Начальник главного управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Турчин заявил, что 21 сентября в учреждениях образования отработают экстренную эвакуацию из здания, сообщает БЕЛТА.
"Под эгидой Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси ежегодно проводится соответствующая акция. В этом году она припадает на 21 сентября. Единый день будет включать отработку экстренной эвакуации из зданий и сооружений. Это будет проходить как во всех учреждениях образования, так и на всех предприятиях нашей страны", - отметил Дмитрий Турчин.
По его словам, акция позволяет одних научить, а со вторыми повторить порядок действий не только при пожаре, но и любой чрезвычайной ситуации.
Подключаются и органы здравоохранения, благодаря чему участники акции получают знания по оказанию первой медицинской помощи, добавил начальник главного управления.
"Все дети пойдут в сады и школы, высшие и средние учебные заведения, в которых безопасность обеспечивается тем или иным способом, в том числе организационно-техническими мероприятиями. Заминок в этом отношении не будет", - подчеркнул Дмитрий Турчин.
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