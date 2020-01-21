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21 января - Международный день объятий

21 января - Международный день объятий

Этот необычный праздник основан в США в 1986 году, а вскоре стремительно распространился по всему миру.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

Несмотря на "молодость" этого праздника, трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла эта идея. Считается, что инициаторы праздника - студенты.

Психологи утверждают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви.

Празднование не потребует никаких материальных затрат. Вам стоит лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным.

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