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21 зубр провалился под лед в Беловежской пуще

21 зубр провалился под лед в Беловежской пуще

В Беловежской пуще на территории Свислочского района 21 зубр провалился под лед. По предварительным данным, стадо численностью не менее 100 особей накануне переходило пруд на реке Медянка. Всех погибших животных извлекли из-подо льда. На месте работает специальная комиссия. Отдельно найден еще один зубр возрастом 10-11 месяцев, его, скорее всего, загрызли хищники.

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