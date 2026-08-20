22 августа назовут имя победительницы республиканского конкурса "Краса Беларуси - 2026"

Имя победительницы республиканского конкурса "Краса Беларуси - 2026" назовут уже в субботу, 22 августа. За титул поборются 23 многодетные мамы со всей страны.

Репетиции проходят ежедневно. Каждая выкладывается на максимум, чтобы субботнее шоу прошло безупречно. А переживать красавицам некогда и незачем. Каждая из них - уже победительница! Каждая воспитывает троих и более детей. Этот конкурс как возможность показать, что белорусская многодетная мама - это красиво, современно и активно.

девушки на репетиции

Под звуки музыки и команды организаторов участницы оттачивают каждый шаг дефиле.

В финале женщины продемонстрируют не только внешнюю красоту и грацию, но и творческие способности с умением держаться на сцене. Оценивать участниц будет исключительно мужское жюри. Восхищает, насколько сильно дамы влюблены в жизнь.

Ольга Левкович, участница конкурса "Краса Беларуси - 2026":

"Конкурс красоты для многодетных мам - уникальная возможность каждой маме сказать что-то через свой пример. Здесь у нас есть разные этапы, которые позволяют другим людям посмотреть на нас с разных точек зрения. Что касается каких-то сложностей, мы многодетные мамы. Разве можно нас испугать какими-то сложностями".

"Абсолютно нетрудно, так как у меня трое детей, постоянно в движении. Мои дети все талантливые. Они занимаются спортом, поэтому для меня это привычное дело. Здесь нет ничего особенного, тяжелого. Слушаешь, выполняешь, и все получается. Как решилась? Движение - это жизнь, нужно двигаться и двигаться только вперед", - отметила участница конкурса "Краса Беларуси - 2026" Алла Богдан.

Эти прекрасные дамы - настоящий пример для восхищения и подражания. Они реализовались не только в материнстве, но и достигли успехов в карьере, не забыв про себя.

У каждой участницы интересная профессия. Это и дирижер, и педагог, и экономист, кто-то работает и в силовых структурах, а кто-то в сельском хозяйстве.

До финала времени остается все меньше, ждем день X с нетерпением. Пожелаем каждой красе удачи.