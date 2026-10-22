22 ноября финалисты первого сезона шоу "Фактор. BY. Дети" дадут отчетный концерт в КЗ "Минск"

Краткий пересказ от ИИ

Талантливых юных артистов выбрала страна - и они возвращаются большой компанией на большую сцену. Финалисты первого сезона "Фактор. BY. Дети" дадут большой отчетный концерт. Причем пройдет он не в телеформате, а вживую - на сцене концертного зала "Минск". До встречи со зрителями остается ровно месяц, билеты на гранд-шоу уже поступили в продажу.

Вопреки законам телешоу, народные любимцы не остались только лишь в телевизоре. Спустя два месяца после суперфинала участники прямых эфиров "Фактор. BY. Дети" отправились с гастролями по стране. Живыми опен-эйрами поздравляли сначала Могилев, затем и Гродно с днем города.

Татьяна Рогач, куратор большого отчетного концерта "Фактор. BY. Дети":

"Прошлые выступления как раз и подтолкнули нас к идее провести большой концерт в Минске. Новый формат позволяет собрать гораздо больше участников. Если в предыдущих программах выступали всего по 6-7 человек из-за ограничений по времени или личных причин, то ради этого концерта готовы приехать практически все. И это еще одна причина, почему мы обязательно должны его провести".

Большой концерт "Фактор. BY. Дети": все финалисты первого сезона споют в КЗ "Минск"

Белтелерадиокомпания и ООО "Первая продюсерская компания" снова спелись, этот дуэт - в поддержку таланта юных звездочек. Зажигать хитами, что собирали весной у экранов миллионы зрителей, теперь будут и со сцены КЗ "Минск".

Надежда Сергеевна тестирует "тысячник" за всех 15 коллег по цеху, которые - как в старые добрые времена - соберутся 22 ноября.

Надежда Сподабаева, суперфиналистка талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Хочу увидеть всех-всех-всех моих друзей. И рада, что я выступлю вот в таком идеальнейшем зале, в таком большом зале, где будет море поклонников. Мощный драйв! Любимые хиты и море позитивов для зрителей".

Исключительно живое исполнение обещают и на самом отчетнике. Выпускники первого сезона уже вспоминают свои ТВ-хиты, а некоторые готовят даже и авторские премьеры.

Суперфиналист талант-шоу "Фактор. BY. Дети" Дамир Набиев заявил, что они готовы раскачать зал на полную мощь. Он выразил уверенность, что энергия будет зашкаливать, и отметил, что ждет от концерта теплой, праздничной и семейной атмосферы. Исполнитель добавил, что проект подарил им потрясающих зрителей, а его главная цель - сделать так, чтобы в этот вечер каждый человек в зале остался счастливым.

Параллельно с репетициями - учеба и насыщенный график, который бывает разве что в блокнотах заслуженных артистов. К примеру, Шуру Зинкевич мы застали на национальной киностудии.

Обладатель уникального тембра сейчас на разный лад озвучивает мультфильм. Раскрыл и закалил его талант проект "Фактор. BY. Дети".

Шура Зинкевич, финалистка талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Каждые дни я занимаюсь вокалом. Я также выступаю на разных площадках, и сейчас мы готовимся к большому отчетному концерту проекта "Фактор. BY. Дети". Мы уже со всеми снова увидимся, я по всем соскучилась. Также мы снова окажемся в той атмосфере, почувствуем вот этот вот наш вайб "Фактор. BY. Дети". И я хочу сказать свой небольшой сюрприз. Я хочу взять кого-то из зала на сцену, чтобы он спел со мной песню".

Большой концерт "Фактор. BY. Дети": живое исполнение, неожиданные дуэты и яркие премьеры

Вас больше не разделит экран! Любимые артисты - все, кто засветился в прямых эфирах, готовы делиться сокровенным тет-а-тет, фотографироваться, раздавать автографы и экспериментировать. Пока держат в тайне коллаборации с именитыми и опытными коллегами постарше, но одну из интриг мы раскроем.

Надежда Сергеевна пройдется "Вдоль по Питерской" с "Терницей". Харизма Сподабаевой и сочное многоголосье народного ансамбля имени Нестеровича сразят наповал каждого зрителя без исключения.

Павел Юхнович, художественный руководитель народного ансамбля белорусской песни "Терница" имени Иосифа Нестеровича:

"Новый глоток в нашем народном творчестве и очень интересная работа. Когда мы готовили этот номер, он был преисполнен и творчества, и хорошего настроения. Шоу "Фактор. BY. Дети" - это очень важный проект для нашей страны. Здесь происходят раскрепощение ребенка и открытие новых граней его таланта. Вы делаете действительно важное и нужное дело".

Билеты уже в продаже: звезды "Фактор. BY. Дети" дадут отчетник 22 ноября в Минске

Билеты на большой отчетный концерт уже поступили в продажу. В телеверсии ее не увидим, в этом и эксклюзив насыщенной программы. Тем временем по телевизорам продолжаем следить за рождением новых взрослых звезд. Уже 23 октября состоится второй телекастинг на "Фактор. BY".