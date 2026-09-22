22 сентября Беларусь присоединяется к акции "День без автомобиля"

В Минске проходит Неделя мобильности. 22 сентября Беларусь присоединяется к всемирной акции "День без автомобиля".

Водителям рекомендуют отказаться от машин и сделать выбор в пользу общественного транспорта, метро, самокатов или электромобилей. Проезд в этот день бесплатный, главное правило - наличие водительских прав и техпаспорта.

22 сентября проходит и традиционная инициатива "На работу на велосипеде". Тем, кто выберет средства персональной мобильности или пойдет пешком, в девяти точках Минска раздадут фрукты и заряд бодрости.

Завершится Неделя мобильности велопробегом с участием руководства Минприроды, Мингорисполкома, предприятий и организаций. Старт в 09:00 от парковки отеля "Аква-Минск", финиш - музейно-парковый комплекс "Победа". Также участники возложат цветы к стеле "Минск - город-герой".