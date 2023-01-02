220 иностранцев и лиц без гражданства в канун праздников указом Президента получили белорусское гражданство

Хочется быть гражданином этой страны, потому что здесь спокойствие, стабильность, надежность. Я как раз захватила тот период, когда был референдум здесь. Я переживала. Я была не гражданкой, и у меня не было права голоса. Ну а теперь я могу с уверенностью сказать, что мы граждане Беларуси, и у нас тоже будет свой вклад в эту страну

Ирина Иванкова, жительница аг. Вымно