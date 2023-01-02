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220 иностранцев и лиц без гражданства в канун праздников указом Президента получили белорусское гражданство
220 иностранцев и лиц без гражданства в канун Нового года указом Президента приняты в белорусское гражданство. В их числе и 27 несовершеннолетних. В Беларусь они прибыли из 18 стран, включая Украину. Таких большинство - 155 человек. А за время выполнения поручения главы государства, данного в ходе "Большого разговора с Президентом" в августе прошлого года, белорусские паспорта получили 7317 иностранцев, почти пять с половиной тысяч из них - украинцы.
Хочется быть гражданином этой страны, потому что здесь спокойствие, стабильность, надежность. Я как раз захватила тот период, когда был референдум здесь. Я переживала. Я была не гражданкой, и у меня не было права голоса. Ну а теперь я могу с уверенностью сказать, что мы граждане Беларуси, и у нас тоже будет свой вклад в эту страну
Нам нравится. У нас уже стабильность какая-то появилась. Мы уже успокоились. А тут вот еще такая хорошая новость о получении гражданства. Так теперь уже совсем все будет хорошо.
Напомним, очередной указ о приеме в белорусское гражданство подписан Президентом Александром Лукашенко 23 декабря. В свою семью Беларусь готова принять тех, кто искренне полюбил наш народ, оценил мир и спокойствие в нашей стране.
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