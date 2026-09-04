224 центра и 356 детских школ искусств: как в Беларуси развивают допобразование

Начался новый учебный год и родители определяются, чем будут заняты дети в свободное от уроков время. На помощь приходят учреждения дополнительного образования.

Изменения в системе и приоритетные направления их работы обсудили накануне в Минске. Важным шагом в развитии стало открытие Национального центра дополнительного образования детей и молодежи. Здесь школьники будут развивать творческие способности. Для этого разработаны мультипрофильные программы: ребенок одновременно может пробовать себя в разных направлениях.

Елена Онуфрович, директор Национального центра дополнительного образования детей и молодежи:

"У нас в стране накоплен огромный опыт поискового движения, работы военно-патриотических клубов. К нам обращаются с просьбой о сотрудничестве из стран СНГ. В этом году у нас стартует онлайн-школа поискового движения на платформе "Патриот.by". Она направлена на системную подготовку отрядов и популяризацию опыта Беларуси по увековечению памяти защитников Отечества".

В Национальном детском технопарке действует две образовательные программы: дополнительного образования детей и молодежи и для одаренных ребят. Учреждение сопровождает от начальной школы до университета. В 2026 учебном году на базе технопарка будет порядка 80 объединений по интересам.

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:

"Мы также курируем сегодня инженерно-технические центры в стране. Они работают на базе учреждений общего среднего образования. В 188 инженерных центрах обучаются более 16 тыс. ребят обучаются. Также мы проводим большую курсовую переподготовку".

Отметим, в 2026 году в детском технопарке по программе допобразования будет обучаться около 1 тыс. школьников. По программе одаренных ежегодно занимаются 1,5 тыс. ребят. Всего же в стране национальную систему дополнительного образования детей и молодежи сегодня представляют 224 центра и 356 детских школ искусств.