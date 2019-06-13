225 российских спортсменов приедут на ІІ Европейские игры в Минск

Они будут участвовать во всех дисциплинах первенства и рассчитывают завоевать 70 комплектов медалей.



Об этом сегодня заявил глава Олимпийского комитета Российской Федерации. Кстати, в российской команде будет пять олимпийских чемпионов, а также 18 победителей І Европейских игр в Баку.



В воскресенье, 16 июня, в спорткомплексе "Лужники" в Москве пройдет Всероссийский олимпийский день. Его приурочили к предстоящим ІІ Европейским играм в Минске.



