ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

225 российских спортсменов приедут на ІІ Европейские игры в Минск

Они будут участвовать во всех дисциплинах первенства и рассчитывают завоевать 70 комплектов медалей.

Об этом сегодня заявил глава Олимпийского комитета Российской Федерации. Кстати, в российской команде будет пять олимпийских чемпионов, а также 18 победителей І Европейских игр в Баку.

В воскресенье, 16 июня, в спорткомплексе "Лужники" в Москве пройдет Всероссийский олимпийский день. Его приурочили к предстоящим ІІ Европейским играм в Минске.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все