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22 апреля в Беларуси завершается регистрация на ЦТ

В Беларуси сегодня завершается регистрация на централизованное тестирование. Подать документы до 19 часов можно в пункте регистрации. Всего в стране их действуют 40. Вэлектронном виде насайте РИКЗ это уже сделать нельзя.

За прием и оформление документов нужно внести плату 4 рубля за один предмет. Затем в пункте регистрации будет необходимо получить пропуск. Только после этого процесс регистрации завершен.

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