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22 декабря на "Беларусь 1" документальный фильм "Возвращение ангела"
За документированные видеофакты когда-то решили судьбу Нюрнбергского процесса. Их использовали в качестве улик. Сегодня эти кадры не мешало бы пересмотреть тем, кто слишком часто закрывает глаза на происходящее. Документальный фильм "Они убивали ангелов" - это история белорусских детей, которые в годы Великой Отечественной войны прошли через Освенцим. Проект Агентства теленовостей на YouTube пересек миллионную отметку по просмотрам и набрал тысячи комментариев. А в этом году исполнилось 75 лет с момента освобождения этого лагеря смерти, и мы решили снять продолжение истории.
Главная героиня - Александра Борисова, ей было восемь лет, когда она впервые увидела на воротах надпись "Работа освобождает". И теперь, спустя десятилетия, женщина вновь вернулась к месту трагедии, чтобы напомнить миру, через что прошло их поколение. 22 декабря сразу после "Панорамы" смотрите документальный фильм "Возвращение ангела".
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