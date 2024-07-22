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22 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 6 дней
80 лет назад, 22 июля 1944 года, части и соединения 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского освободили районный центр Брестской области - город Каменец.
Подразделения фронта с боями овладевали малыми населенными пунктами на западных границах Советского Союза. Только за сутки наступательной операции "Багратион" было освобождено порядка 200 населенных пунктов Беларуси. Об этом рассказывается в сегодняшнем выпуске проекта Агентства теленовостей "Освобождение. День за днем" (видео).