22 июня 1944 года фашисты праздновали третью годовщину нападения на СССР, войска четырех советских фронтов отметили эту дату по-своему

22 июня 1944 года - третья годовщина нападения Германии на Советский Союз. В Минске фашисты организовали празднование этой даты как избавление населения от большевизма.

Войска четырех фронтов, участвующих в операции "Багратион", отметили годовщину по-своему.





Сначала это была разведка боем. В ходе стратегической операции она имела свои особенности. Одна из задач разведки боем - выявить начертание переднего края, наличие огневых средств противника, слабые и уязвимые места, а также узнать, каково положение дел на стыках данных фронтов, чтобы обеспечить успех данной операции.

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23 июня с мощного артиллерийского огня по обороне противника начиналась одна из крупнейших операций в Великой Отечественной. Массированная артиллерийская подготовка стала не просто неприятной неожиданностью для противника.





Почему папу называют новатором? Он впервые предложил применение такого метода ведения артиллерийского наступления, как двойной огневой вал. Это два рубежа. Обстреливаются одновременно два рубежа, расстояние между которыми 400 метров. И все это находится в движении. Тамара Казакова, дочь Маршала артиллерии Советского Союза Казакова В.И.

Впоследствии метод двойного вала применительно конкретной местности станет хрестоматийным. Тогда же это требовало мастерства и филигранной работы.

"Это нельзя было применить в других операциях, потому что двойной огневой вал требует, во-первых, очень большого сосредоточения и количества артиллерии. Во-вторых, филигранной точности, потому что в движении это же был метод сопровождения пехоты и танков, и надо было рассчитать настолько все точно, чтобы это помогало, а не мешало продвигаться наступающим войскам", - пояснила Тамара Казакова.