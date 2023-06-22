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22 июня абитуриенты напишут ЦТ по биологии
Централизованное тестирование по биологии в четверг, 22 июня, планируют написать не менее 8,1 тысячи абитуриентов. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк. Его слова публикует sb.by.
Директор РИКЗ напомнил о правилах проведения централизованного тестирования, они традиционны. В пункт сдачи ЦТ следует прибыть хотя бы за полчаса. При себе обязательно нужно иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца, справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность), а также гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета, простой калькулятор разрешен только на ЦТ по химии и физике. Опоздавших - прибывших в пункты после вскрытия пакетов с материалами - в аудитории не допустят.
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