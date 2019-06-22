Сегодняшний день особый в истории Беларуси. 22 июня - трагичная дата. 78 лет назад началась Великая Отечественная война. 4 года фашистской оккупации. Миллионы искалеченных судеб. Масштабный митинг-реквием состоялся минувшей ночью в Брестской крепости. Напоминанием о страшных событиях стала и реконструкция ключевых эпизодов битвы за крепость.

К нашей общей истории прикоснулась Мария Тройнич. В ночь с 21 на 22 июня Брест никогда не спит. В крепости отмеряют последние мирные минуты перед Великой Отечественной. На фоне ночного неба портреты тех, кто 78 лет назад здесь сражался насмерть. Сегодня сюда несут цветы для ветеранов. Елена Тихомирова - блокадница Ленинграда. Вечером 21 июня 1941 она паковала чемодан: семья собиралась ехать на отдых. То, что случилось на следующий день, разделило ее жизнь на до и после.







1418 дней войны и 27 миллионов погибших: отсчет этим трагическим цифрам был дан в Брестской крепости

Цитадель истекала кровью, но не сдавалась, в то время как фронт уже далеко ушел вперед. Чтобы почтить память защитников, многие приехали в Брест из дальних уголков СНГ. К могилам героев возложили цветы и зажгли траурные лампады. А на рассвете стены крепости снова содрогнулись от взрывов. На военно-исторической реконструкции восстановили первые часы битвы за цитадель. Один из самых драматичных моментов - взятие в плен мирных жителей.





В постановке задействовали настоящее оружие, а пиротехника максимально точно сымитировала взрывы

Конечно, 22 июня 1941 года в крепости было гораздо страшнее. Но это лишь еще раз напоминает, какой ужасной ценой досталось мирное небо. Посмотреть на представление пришли больше 10 тысяч человек. Среди них и те, кто отвоевывал Великую Победу с оружием в руках.







Всего в постановке участвовало больше 300 реконструкторов из 10 стран