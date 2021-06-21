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22 июня в Беларуси пройдут масштабные памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны
Завтра в стране пройдут масштабные памятные мероприятия. Главные действия развернутся у стен мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". В прямом эфире все события будет транслировать Белтелерадиокомпания. Десятки камер разместятся по периметру самых зрелищных сцен. Откроет День всенародной памяти митинг-реквием в 3:30 утра. Его сменит реконструкция событий 22 июня 1941 года, которая стартует в 5:00. А вечером в легендарной цитадели - церемония и концерт, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны.
И ровно в полдень 22 июня вся страна замрет в минуте молчания и вспомнит тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов.
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