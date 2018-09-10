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22 мальчика и 10 девочек появились на свет в Минске в День города

В 1-й больнице родились 5 мальчиков и 3 девочки. Мам и их младенцев поздравляло сегодня руководство города цветами и подарками с самым необходимым.

Акция ко Дню города для молодых мам столицы проводится при поддержке Белорусской ассоциации многодетных родителей и Белорусского союза женщин.

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