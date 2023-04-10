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22 марта 1943 года вместе с жителями была уничтожена белорусская деревня Хатынь
Утром 22 марта 1943 года на линию связи, которая проходила между Плещеницами и Логойском, были направлены 2 взвода 1-й роты 118-го полицейского охранного батальона под командованием гауптмана шуцполиции Вельке. Она была сильно повреждена партизанами. Вельке лично оценивал ущерб. Продвигаясь с несколькими полицейскими вдоль линии вперед, приблизительно через 300 метров, в том месте, где она была полностью разорвана, фашисты увидели рабочих, занятых валкой леса. Вопросы под дулом автомата: "Почему работают именно в этом месте? Есть ли тут бандиты? Где их лагерь?" Рабочие убеждали Вельке, что лес валят по указанию гебитскомиссара Борисова, бандитов не видели и ничего про них не знают. Рабочих отпустили, они продолжили валку леса, а полицейским Вельке приказал начать ремонт линии. Неожиданно по фашистам был открыт массированный огонь.
В завязавшемся бою были убиты гауптман шуцполиции Вельке и 3 украинских полицейских, 2 ранено. После короткого, но ожесточенного боя противник ушел в восточном направлении на Хатынь.
Факт
118-й полицейский охранный батальон был сформирован осенью 1942 года в Киеве из числа западноукраинских националистов, военнопленных украинцев и мобилизованной молодежи из сельских районов Киевской области. Командовал батальоном майор охранной полиции Эрих Кернер и майор Константин Смовский. В конце 1942-го батальон был переброшен в Белоруссию, принимал участие в карательных операциях в Минской, Витебской и Гродненской областях.
В тот день фашисты вызвали подкрепление - зондеркоманду СС под командованием уголовника Дирлевангера, которая отличалась особой жестокостью. Ворвавшись в Хатынь и не обнаружив там партизан, расправа началась над мирными жителями.
Как разворачивались события дальше, в свидетельских показаниях очевидцев - жителей д. Селище Каменского сельсовета Плещеницкого района Минской области.
К печальному списку сожженных белорусских деревень в марте 1943 года добавилась еще одна -Хатынь.
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