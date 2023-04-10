22 марта 1943 года вместе с жителями была уничтожена белорусская деревня Хатынь

Утром 22 марта 1943 года на линию связи, которая проходила между Плещеницами и Логойском, были направлены 2 взвода 1-й роты 118-го полицейского охранного батальона под командованием гауптмана шуцполиции Вельке. Она была сильно повреждена партизанами. Вельке лично оценивал ущерб. Продвигаясь с несколькими полицейскими вдоль линии вперед, приблизительно через 300 метров, в том месте, где она была полностью разорвана, фашисты увидели рабочих, занятых валкой леса. Вопросы под дулом автомата: "Почему работают именно в этом месте? Есть ли тут бандиты? Где их лагерь?" Рабочие убеждали Вельке, что лес валят по указанию гебитскомиссара Борисова, бандитов не видели и ничего про них не знают. Рабочих отпустили, они продолжили валку леса, а полицейским Вельке приказал начать ремонт линии. Неожиданно по фашистам был открыт массированный огонь.