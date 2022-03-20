22 марта - день весеннего равноденствия, дата считается началом нового жизненного цикла

Пора возрождения и обновления природы. День весеннего равноденствия - когда ночь и день делятся ровно по 12 часов. Дата считается началом нового жизненного цикла. Начнет быстро увеличиваться световой день. Порадует и погода. 21 марта в Беларуси ожидается до 16 тепла.