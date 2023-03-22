22 марта исполняется 80 лет со дня хатынской трагедии

Сегодня ровно 80 лет прошло с момента, как сожгли белорусскую деревню Хатынь. Смертный приговор для 149 человек. Эта история - одна из тысячи фактов геноцида. Фашисты не щадили никого, убивали, издевались и морили голодом. Мемориальный комплекс как символ всех сожженных деревень. Обновить к юбилею - это задача главы государства.

Построили новый музей, храм, который сгорел вместе с деревней.

Подробности у Дарьи Рачко.

Когда ты родился и вырос в мирной стране, получил образование, работу, у тебя и твоих детей есть все, чтобы реализовать себя. Трудно ведь даже на секунду представить, что может быть как-то иначе. Что на каком-то из этих этапов жизнь оборвется, и вместо школы твой ребенок будет сидеть в сарае, а через минуту его подожгут фашисты. И этот сарай в придачу еще и будут обстреливать, чтобы никто не смог выбраться. Для современных людей это за гранью реальности. А так было. И это история деревни Хатынь. И сегодня трагедии ровно 80 лет.

В 1969-м здесь воздвигли мемориал, который стал символом всех сожженных деревень Беларуси. Обновить комплекс к юбилею - задача главы государства. Началась масштабная реконструкция. Только на всебелорусской молодежной стройке работали более 1,5 тысячи ребят. Приезжали не только из регионов Беларуси, но и из других стран. Были у нас и немцы, и латыши… по собственному желанию.

Каждой балочке руководитель от Министерства культуры подобрал требуемый цвет, то есть полностью была восстановлена деревня, обновили уже языки пламени, поставили новые кубы. Дмитрий Бабак, главный инженер КУП "Управление капитального строительства Миноблисполкома"

Обновили подсветку, реконструировали кладбище деревень, статую Иосифа Каминского. Главное - донести и показать весь тот ужас войны, который пришлось пережить - вот что важно. В новом музее - история о реальных людях и событиях. Их воплотили в экспонатах. Уже сегодня музей примет гостей. Увиденное, говорят его создатели, проберет до мурашек.

Какие войны, какие разрушения приходили на нашу землю, и каждый раз наш народ как птица феникс возрождался из пепла, снова начинали созидать. Но как проклятье какое-то: приходили воины-завоеватели, и все то, что было создано - национальное богатство и личные пожитки людей - все это уходило опять в пепел и дым. Надо было начинать сначала. В этом, собственно, и суть музея, что войн не должно быть, что война - это проклятье. Артур Зельский, директор мемориального комплекса "Хатынь"

Построили и тот самый храм, который исторически находился в Хатыни с 1794 года. Вместе с деревней дом Божий пострадал в 1943-м.

Люстру центральную и подсвечники мы пытались сделать историческими, из металла. Но балкон, вплоть до занавесок на шторах, на окнах мы восстановили, как оно и было, пепельного цвета. Штора между алтарем и центральной частью храма была голубого цвета, мы тоже пытались восстановить. Протоиерей Павел Яцукович, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы