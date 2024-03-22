3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
22 марта - День памяти Хатынской трагедии
Трагедию Хатыни вспоминают сегодня в Беларуси. 22 марта 1943 года карательный отряд навсегда уничтожил деревню. 149 жителей были расстреляны или сгорели заживо, в том числе 75 детей.
В память о событиях Великой Отечественной войны и жертвах среди мирного населения в мемориальном комплексе тысячи посетителей. Возложены цветы от официальных делегаций и трудовых коллективов, зарубежных гостей.
Вечный огонь и скульптура "Непокоренный человек", церковь Рождества Пресвятой Богородицы и новый музей - маршрут неравнодушных проходит по модернизированному комплексу. Масштабную реконструкцию провели в канун 80-й годовщины Хатынской трагедии.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов