22 марта - День памяти Хатынской трагедии

Трагедию Хатыни вспоминают сегодня в Беларуси. 22 марта 1943 года карательный отряд навсегда уничтожил деревню. 149 жителей были расстреляны или сгорели заживо, в том числе 75 детей.

В память о событиях Великой Отечественной войны и жертвах среди мирного населения в мемориальном комплексе тысячи посетителей. Возложены цветы от официальных делегаций и трудовых коллективов, зарубежных гостей.

