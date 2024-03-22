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22 марта - День памяти Хатынской трагедии

Трагедию Хатыни вспоминают сегодня в Беларуси. 22 марта 1943 года карательный отряд навсегда уничтожил деревню. 149 жителей были расстреляны или сгорели заживо, в том числе 75 детей.

В память о событиях Великой Отечественной войны и жертвах среди мирного населения в мемориальном комплексе тысячи посетителей. Возложены цветы от официальных делегаций и трудовых коллективов, зарубежных гостей.

Вечный огонь и скульптура "Непокоренный человек", церковь Рождества Пресвятой Богородицы и новый музей - маршрут неравнодушных проходит по модернизированному комплексу. Масштабную реконструкцию провели в канун 80-й годовщины Хатынской трагедии.

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